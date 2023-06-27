تطورات جديدة في عقار اسكندرية المنهار.. القبض على المقاول وانتشال أول جثة من تحت الأنقاض

نمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من إلقاء القبض على المقاول المسؤول عن أعمال العقار المنهار في الإسكندرية، وتقرر حبسه بمديرية الأمن لحين عرضه على النيابة اليوم.

وتوصلت التحريات إلى قيام المقاول بأعمال بناء بالطابق الأخير الرابع عشر على الرغم من صدور قرار بإزالته، وحجزه على ذمة التحقيقات.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار، بعد أن تمكنت من انتشال أول ضحاياه من تحت الأنقاض وهو شاب يدعى "مصطفى عثمان أبكر" 22 سنة.

وألقت قوة من مديرية أمن الاسكندرية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة القبض على مالك عقار الإسكندرية، وتم تفتيش محل إقامته وتبين وجود شركاء آخرين سيتم استدعاؤهم صباحا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، انتشال جثمان أحد ضحايا انهيار عقار في الإسكندرية، وكذلك تم إنقاذ مصابين اثنين من تحت الأنقاض.