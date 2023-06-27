استشاري عيون يقدم عبر “الوئام” 5 نصائح للحجاج لتجنب تأثير الحرارة على العينين

وجه استشاري طب وجراحة العيون الدكتور عبدالمحسن خالد الملحم نصائح مهمة لحماية العينين أثناء تأدية مناسك الحج، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الوئام"، أنه ينصح الحجاج بالإكثار من شرب السوائل، و استخدام النظارات الشمسية الواقية من أشعة الشمس الضارة وتحديداً التي تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية .

وأكد ضرورة امتناع الحجاج عن استخدام العدسات اللاصقة قدر المستطاع خلال موسم الحج .

كما نصح الحجاج باستخدام قطرات الترطيب لكونها تساعد على منع وعلاج الجفاف ( خاصة للفئات المعرضة لجفاف العين مثل مرضى السكري و الذين أجروا عمليات تصحيح النظر و غيرهم ) .

ونصح أيضابعدم تعريض العين لتيار هوائي بشكل مباشر مثل التكييف والمراوح.