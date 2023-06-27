بعد التمرد القصير ضد الجيش الروسي.. أين قائد قوات “فاغنر”؟

على الرغم من انتهاء "التمرد القصير" الذي أعلنه، السبت الماضي، ضد الجيش الروسي، وإعلان جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط التهم الجنائية المتعلقة بالتمرد المسلح، فلا يزال الغموض يلف مصير قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين.

وأظهر موقع "فلايت رادار "24 أن طائرته الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي 600، حطت في بيلاروسيا اليوم الثلاثاء قادمة من روسيا.

وبين الموقع الذي يرصد حركة الطيران أن الطائرة التجارية حطت في مطار ماتشوليشي العسكري قرب مينسك في وقت مبكر اليوم.

كما أفاد بأن رموز تعريف تلك الطائرة تتطابق مع تلك الخاصة بالطائرة التي تربطها الولايات المتحدة بشركة أوتولكس ترانسبورت، التي يربطها مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية ببريغوجين.

أتى ذلك، بعدما دخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خط الوساطة بين قائد فاغنر وموسكو من أجل وقف تمرده الذي فاجأ الكرملين يوم السبت الماضي.