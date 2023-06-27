“الزعاق”: نهار يوم عرفة الأطول منذ 33 عاما (فيديو)

قال محلل الطقس والفلك خالد الزعاق إن نهار يوم عرفة اليوم هو الأطول منذ 33 عاما.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر"، أن نهار يوم عرفة بلغ عدد ساعته حوالي 15 ساعة .

وأكد أن هذا العدد من ساعات النهار لن يتكرر إلا بعد 33 عاما أي في يوم عرفة الموافق 1477 ه.

على جانب آخر، كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس يوم عرفة اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره طقس حار على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة .