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“الزعاق”: نهار يوم عرفة الأطول منذ 33 عاما (فيديو)

27 يونيو 2023 · < 1 minute

قال محلل الطقس والفلك خالد الزعاق إن نهار يوم عرفة اليوم هو الأطول منذ 33 عاما.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ"تويتر"، أن نهار يوم عرفة بلغ عدد ساعته حوالي 15 ساعة .

وأكد أن هذا العدد من ساعات النهار لن يتكرر إلا بعد 33 عاما أي في يوم عرفة الموافق 1477 ه.

على جانب آخر، كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لطقس يوم عرفة اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره  طقس حار على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ، عسير و الباحة .

 

 