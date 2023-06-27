بث مباشر.. خطبة عرفة من مسجد نمرة في مشعر عرفات

بدأت منذ قليل، شعائر خطبة عرفات من مسجد نمرة في مشعر عرفات، والتي يلقيها الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد، ثم يؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً في مسجد نمرة.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور السديس، استكمال استعدادات الرئاسة لبث خطبة عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام 1444 هـ بعشرين لغة عالمية هي : الفرنسية ، الإنجليزية ،الفارسية، الأوردو، الهوسا، الروسي، التركي، البنجابي، الصيني، ملايو، السواحلية، الإسبانية، البرتغالية ، الأمهرية، الألمانية ، السويدية، الإيطالية، المالايالامية، البوسنة، الفلبينية.