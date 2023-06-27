المركزي الأوروبي يطالب بنوك منطقة اليورو بسرعة الخروج من روسيا

دعا البنك المركزي الأوروبي، بنوك منطقة اليورو، إلى تسريع خروجها من روسيا نظرا لزيادة المخاطر فيما يتعلق بالسمعة والقانون والمالية.

وقال رئيس مجلس الإشراف في المركزي الأوروبي أندريا إنريا، اليوم الثلاثاء: إنه يأمل في أن تقطع الهيئات المالية الأوروبية علاقاتها بأصولها الروسية، لكن هذا الأمر اكتسب الأمر أهمية جديدة بعد تمرد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة الذي استمر 24 ساعة يوم السبت.

وأضاف: حث مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي هذه البنوك على تسريع استراتيجيات تقليص الأعمال والخروج من خلال اعتماد خرائط طريق واضحة وتقديم تقارير بانتظام إلى الهيئات الإدارية الخاصة بها وإلى مجلس الإشراف المصرفي بالبنك المركزي الأوروبي حول تنفيذ هذه الخطط.