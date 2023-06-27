5 مخاطر صحية.. طبيب قلب يوجه تحذيراً بشأن «أكل اللحوم الحيوانية»

نّبه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، إلى خطورة الإكثار من أكل اللحوم الحيوانية، مُعدداً 5 مخاطر صحية تنتج عن ذلك.

وقال «النمر» عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن الإكثار من أكل اللحوم الحيوانية: «يرفع مستوى الدهون الثلاثية، ويرفع من الكلسترول، ويرفع ملح اليوريك في الدم، كما يزيد من هجمات النقرس في المفاصل، ويتسبب في زيادة الوزن».

كما حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب في تغريدة أخرى من أكل الكبد «نيئة».

وقال «النمر»: «لاتأكل كبداً نيئةً أبداً، لأن أكل الكبد نيئةً يزيد انتقال بعض الطفيليات للإنسان مثل toxocariasis وكذلك الالتهابات البكتيرية مثل EHEC والدَرَن الهضمي».

وفي تغريدة ثالثة، وجه نصائح طبية للحجاج تتضمن: استخدام المظلة، وشرب الماء بكثرة، والابتعاد عن الزحام والتدافع ، وعدم التعرض مباشرةً لأشعة الشمس.