«بنان».. جهاز متنقل لمعرفة هويّات الحجاج عبر سماتهم الحيوية

تقدم السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، خدمة التحقق "بنان" وهي عبارة عن جهاز متنقل يُتيح للجهات العاملة في الميدان معرفة هويّات الحجاج عبر سماتهم الحيوية من أجل تمكين أتمتة إجراءات إدارة عمليات التحقق الآلي للحشود في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، علاوة على التحقق من سجلات السفر والحج، وصلاحية التصاريح، بغية تعزيز تجربة ميسرة وآمنة لضيوف الرحمن خلال تأديتهم مناسك الحج.

وتواصل "سدايا"، تقديم خدماتها التقنية والفنية المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي إلى عدد من الجهات الأمنية والخدمية، من أجل خدمة ضيوف الرحمن الذين جاؤوا من كل فج عميق لأداء نسك الحج حتى يتفرغوا لأداء نسكهم بكل يسر وروحانية ويعودوا إلى أوطانهم سالمين مطمئنين.

وتأتي هذه الخدمات انطلاقًا من اهتمام "سدايا" بتقديم ما هو جديد في عالم الذكاء الاصطناعي في إطار مهامها الرسمية التي تضطلع بها بوصفها مرجعًا وطنيًا في كل ما يتعلق بمجالي البيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.