فوضى وتكدس ومشادات مع الموظفين في مطار «صبيحة كوكجن» الدولي بإسطنبول (فيديو)

شهد مطار «صبيحة كوكجن» الدولي في مدينة إسطنبول التركية فوضى عارمة، وسط تكدس كبير من المسافرين، الذين أبدوا استيائهم من الانتظار لفترة طويلة وتعطل مصالحهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع «تويتر»، تكدس عدد كبير من المسافرين أمام مكاتب الجوازات، حيث وقفوا في طوابير طويلة، في انتظار إنهاء أوراقهم.

ودفع الزحام الشديد بسبب تكدس الركاب ومستلزماتهم، وارتفاع درجات الحرارة في المطار، المسافرين إلى الدخول في مشادات مع الموظفين، معبرين عن استيائهم الشديد مما يحدث.

واشتكى المسافرون من تجاهل سلطات المطار لهم، وعدم إبلاغهم عن السبب الذي يقف وراء هذا التكدس.

ومطار «صبيحة كوكجن» الدولي هو المطار الدولي الثاني في مدينة إسطنبول، بعد مطار إسطنبول أتاتورك، وسُمي على اسم صبيحة كوكجن، أول أمراة تركية تقود طائرة حربية.