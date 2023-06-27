السعودية تؤيد انضمام الإتحاد الإفريقي عضوٍاً دائماً في مجموعة العشرين

أعربت وزارة الخارجية عن دعم وتأييد المملكة العربية السعودية لانضمام الإتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة

العشرين.

وعبرت الخارجية السعودية عن تطلعها لقبول انضمام الإتحاد الإفريقي، لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم مثل تغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة «كورونا»، والتي تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الإفريقي.

كما تتطلع المملكة في الوقت ذاته إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الإفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة مصالحنا المشتركة.