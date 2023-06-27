خلال موسم الحج.. مختبرات متنقلة لفحص المواد الغذائية المعروضة في مطاعم وأسواق مكة

دشنت أمانة العاصمة المقدسة مختبرات متنقلة لفحص عينات المواد الغذائية المعروضة في المطاعم والأسواق، والمقدمة لضيوف الرحمن، وذلك عبر تحليل عينات الأغذية والمياه، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، إن الأمانة تهدف من هذه الخدمة الجديدة إلى سرعة الإجراء في فحص عينات الأغذية، وتفادي ما قد يحدث من تأخير في حال الذهاب للمختبرات المركزية، ومباشرة حالات التسمم الغذائي بشكل سريع.

وأوضح أن هذه المختبرات المتنقلة تضم أجهزة حديثة لفحص العينات، وإظهار النتائج بشكل سريع ودقيق، لافتاً إلى أن النتائج تستغرق من ساعة واحدة إلى 18 ساعة، وكل مختبر يمكن أن يحلل ما يقارب 200 عينة يومياً، تشمل عينات الأغذية والمياه، فضلًا عن وجود المختبر المركزي في العاصمة المقدسة، الذي يتسع لتحليل 500 عينة يوميًا.

وأضاف أن الأمانة خصصت كادراً تشغيلياً وطنياً مؤهلاً لتشغيل هذه المختبرات، وتم توزيعها في مواقع متعددة في المنطقة المركزية والمناطق المزدحمة حول المسجد الحرام.

كما تجري الفرق الرقابية جولات على الأسواق والمنشآت الغذائية المختلفة لإجراء الفحوصات السريعة عليها، وسحب العينات لفحصها في المختبرات المتنقلة التي تعمل على فحص العينات المسحوبة من الأسواق والمطاعم بشكلٍ فوري، وإجراء أعمال الرقابة الصحية من خلال أقسامها المختلفة.

وشدد على أن المختبرات المتنقلة ستشكل دافعاً كبيراً في تعزيز منظومة سلامة الأغذية بالعاصمة المقدسة، والاستفادة منها في البلديات الفرعية والمرتبطة، والمساهمة في عملية الكشف عن جودة الغذاء، ومباشرة حالات اشتباه التسمم الغذائي، وتوفير الوقت والجهد في عملية فحص الأغذية ومتابعة سلامتها خلال مواسم الحج والعمرة.

وواصل: «أمانة العاصمة المقدسة تسعى جاهدة نحو توفير كافة وسائل السلامة والأمن الغذائي لضيوف الرحمن، وإجراء كافة أنواع التحاليل من أجل ضمان سلامتهم خاصة في ظل ارتفاع أعداد الحجاج هذا العام»، مشيراً إلى أن فرقاً تفتيشية تعمل على مدار الساعة من أجل سحب عينات مباشرة على جميع المطاعم والمطابخ ومزودي الخدمات الغذائية، للكشف عن أي تجاوزات ومعالجتها.