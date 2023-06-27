الكرملين: «تمرد فاجنر» لم يهز موقف بوتين.. والالتفاف الشعبي «هائل»

رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، آراء بعض المتخصصين، الذين وصفهم بـ "الزائفين"، أن التمرد المسلح الفاشل الذي قامت به مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة في مطلع الأسبوع هز وضع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن التمرد أظهر مدى التفاف المجتمع الروسي حول بوتين في المحن، مضيفًا: مستوى التفاف الشعبحول الرئيس كان هائلًا.

وبسؤاله عما إذا كان وضع الرئيس الروسي قد "اهتز" بالأحداث، قال بيسكوف: "لا نتفق مع ذلك. هناك الآن مشاعر هستيرية كبيرة بين المتخصصين والمتخصصين الزائفين وخبراء السياسة والسياسيين الزائفين. كما أن ذلك ينتشر عبر بعض وسائل الإعلام الجديدة المصابة بالهستيريا وعلى الإنترنت وما إلى ذلك. ولا علاقة له بالواقع".