سر تعطل صفقة #بروزوفيتش إلى #النصر

كشفت بعض التقارير عن تطورات مفاوضات النصر لحسم التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ، فإن النصر يعرض على مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي راتبا سنويا يبلغ 20 مليون يورو

اللاعب طلب زيادة الراتب إلى 30 مليون يورو،بروزوفيتش يتمسك بالبقاء في أوروبا، ويرى أن الراتب الضخم سيكون الشيء الوحيد القادر على إقناعه بالانتقال إلى دوري روشن.

رغبة بروزوفيتش في الاستمرار في القارة العجوز تمنح برشلونة دفعه للتحرك من أجل ضمه، بعد مراقبته في الفترة الماضية