وزير النقل: تجربة “التاكسي الطائر” في الحج خلال السنوات المقبلة

قال وزير النقل، صالح الجاسر، أنه سيتم تجربة "التاكسي الطائر" في الحج، خلال السنوات المقبلة.

وأكد وزير النقل في تصريحات لقناة "العربية" أنه تم استخدام تقنيات نقل حديثة في حج هذا العام، لافتاً في الوقت ذاته إلى تجربة تبريد الطرق في المشاعر المقدسة.

وشدد على أن عملية قدوم الحجاج من بلدانهم تمت بسلاسة، كما تم تفويج الحجاج من منى إلى عرفات في وقت قياسي.

ويوم الأربعاء الماضي، حلق التاكسي الطائر في سماء السعودية للمرة الأولى، بعدما حصلت شركة "فولوكوبتر" المطورة له على تصريح خاص للطيران، لتعلن "نيوم" و"فولوكوبتر" عن استكمالهما بنجاح سلسلة تجارب هذا التاكسي، والتي امتدت على مدار أسبوع.

وتهدف المملكة بتعاونها الذي استمر لأكثر من 18 شهرًا بين "نيوم" والهيئة العامة للطيران المدني وشركة "فولوكوبتر"، إلى بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الكهربي والخالي من الانبعاثات الضارة بالبيئة.