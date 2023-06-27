“النقل”: استخدام “السكوتر الكهربائي” خلال موسم الحج مقتصر على فئتين

شددت الهيئة العامة للنقل على أن استخدام السكوتر الكهربائي خلال موسم حج هذا العام، مقتصر على فئتين محددتين.

وأوضحت الهيئة أن استخدام "السكوتر الكهربائي" مقتصر على تنقلات منسوبي الجهات الحكومية، والحجاج المصرح لها من قبل الهيئة العامة للنقل والأمن العام، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالتعليمات من قبل الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للنقل توفير أكثر من 1000 "سكوتر" بفئات مختلفة، ومنها الفئة رباعية العجلات، وثلاثية العجلات، وثنائية العجلات، لخدمة كبار السن من الحجاج وذوي الإعاقة، في مسار الخدمة المخصص من منشأة الجمرات باتجاه الحرم، ذهاباً وإياباً.

ووفرت الهيئة فريقاً متخصصاً لهذه الخدمة لتوعية المستخدمين بالطرق الصحيحة للاستفادة منها، داعية جميع مستخدمي "السكوتر" للالتزام بالتعليمات والرخص الصادرة من الجهات المختصة.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات تنقل مختلفة ومتنوعة، وتبنّي التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة وضمان تنقلهم آمن للجميع.