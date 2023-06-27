نادي مفاجأة يدخل السباق على ضم #مبابي

كشفت بعض التقارير عن دخول نادي ليفربول الإنجليزي في باب المفاوضات مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأكدت إذاعة ماركا، أن نادي ليفربول ينوي الدخول في سباق التعاقد مع كيليان مبابي، ومنافسة ريال مدريد على الصفقة، حيث يرصد الريدز 250 مليون يورو لتقديمهم كعرض لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت أن باريس سان جيرمان قرر بالفعل بيع كيليان مبابي في الصيف الجاري، بعد تأكد مغادرته بنهاية عقده الحالي في 2024، حيث لم يتبقَ به سوى عامًا واحدًا، ولا سيما مع دخول إدارة نادي العاصمة الفرنسية في مفاوضات أخيرة مع مسؤولي ريال مدريد.