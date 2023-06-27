نيمار يحسم قراره من الانتقال إلى #دوري_روشن

كشفت بعض التقارير عن قرار نيمار داسيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان من الانتقال إلى دوري روشن في الموسم المقبل.

صحيفة "ليكيب" أكدت أن نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان مستمر مع ناديه في الموسم المقبل.

وأضافت أيضا أن فرص بقاء نيمار حاليا أكثر من رحيله بعكس الحال في صيف العام الماضي 2022.

وأشارت إلى أن رغبة النجم البرازيلي أحبطت أيضا آمال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضمه هذا الصيف، وذلك بعد مفاوضات مع مسؤولي باريس، في الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن بقاء نيمار في سان جيرمان، تعززه عوامل أخرى مثل وصول المدرب الإسباني لويس إنريكي، وتلويح كيليان مبابي برغبته في الرحيل بنهاية عقده في صيف 2024.