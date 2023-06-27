بعد تحذير #الصحة للحجاج.. أعراض الإجهاد الحراري والإسعافات الأولية

تحذير جديد أطلقته وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، للحجاج بشأن الإجهاد الحراري.

وطالبت الصحة الحجاج بتجنب إرهاق أنفسهم خلال انتقالهم من عرفات إلى مزدلفة حتى لا يتعرضوا للإجهاد الحراري.

والإجهاد الحراري، هو ردة فعل الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط عند البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن الحارة.

أعراض الإجهاد الحراري:

صداع وغثيان

دوخة وضعف

التهيج والعطش

التعرق الشديد وارتفاع درجة حرارة الجسم

قلة إنتاج البول



واستعرضت الإسعافات الأولية عند إصابة شخص بالإجهاد الحراري، وتتمثل في الاتصال بالصحة على مركز ٩٣٧، القيام بإزالة الملابس غير الضرورية، بما في ذلك الأحذية والجوارب، تبريد المصاب بالكمادات الباردة أو جعله يغسل رأسه ووجهه ورقبته بالماء البارد، وتشجيعه على شرب رشفات متكررة من الماء البارد.