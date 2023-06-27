الحرس الوطني: لأول مرة عمل مركز للإجهاد الحراري في المشاعر المقدسة

أكدت وزارة الحرس الوطني، أنه لأول مرة تم إنشاء مركز للإجهاد الحراري في المشاعر المقدسة.

كثَّفت وزارة الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس المتوقعة، نظرًا لتزامُن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث جُهِّزَ عددٌ من المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وخصصت الوزارة 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة.

ووفرت (الصحة) عددًا كبيرًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس. كما زوَّدت جميعَ المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) بهذه المراوح.