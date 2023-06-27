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أوقات صلاة #عيد_الأضحى في مدن المملكة لعام 1444هـ
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الأخبار المحلية
أوقات صلاة #عيد_الأضحى في مدن المملكة لعام 1444هـ
28 يونيو 2023
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، صباح اليوم الأربعاء،
أوقات صلاة
عيد الأضحى
في مدن المملكة لعام 1444هـ.
صحيفة الوئام الالكترونية
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