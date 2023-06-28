الاتحاد يعلن رحيل نجم الفريق

أعلن نادي الاتحاد رحيل البرازيلي برونو هنريكي لاعب الفريق خلال الموسم المقبل.

وارتبط هنريكي بالرحيل عن «العميد» بعد تعاقد النادي مع الفرنسي نغولو كانتي قادمًا من تشيلسي، إضافة إلى تلقيه العديد من العروض في الأيام الماضية.

وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر: «شكرا برونو، تمنياتنا لك بالتوفيق في مسيرتك المقبلة».

وبدوره نشر برونو صورة له بقميص الاتحاد، عبر حساباته بمواقع التواصل، اليوم الثلاثاء، وعلق قائلا: «انتهت مرحلة أخرى من مسيرتي، لقد مضت 3 أعوام من الدروس والإنجازات».

وأضاف: «منذ يومي الأول في السعودية تمت معاملتي بشكل رائع، أنا وعائلتي سعداء وممتنون لما تم تقديمه لنا، وتمكنت بمساعدة زملائي في الملعب من تحقيق إنجازات مهمة للنادي ولجماهيره سأرحل وأنا أعلم أني أنجزت مهمتي».