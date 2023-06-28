 لفتة إنسانية.. أحد رجال الأمن يساعد طفلة على رمي الجمرات  (فيديو)

في لفتة إنسانية ليست بمستغربة على رجال الأمن بالمشاعر المقدسة، حرص أحد أفراد قوات أمن الحج على مساعدة فتاة على رمى الجمرات في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

على جانب آخر، رفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة به لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإنسانية خلال رمي الجمرات.

وأكدت المديرية العامة اكتمال استعداداتها بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر، وفي المداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق الجسر طيلة أيام التشريق، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.