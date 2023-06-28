رئيس بيلاروسيا: طلبت من بوتين عدم اغتيال قائد “فاغنر”

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنّه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم اغتيال قائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين خلال تمرّده الفاشل.

وقال لوكاشينكو أمام مسؤولين بيلاروسيين وفقاً لفيديو نشرته قناة شبه رسمية للرئاسة على تطبيق تليجرام "قلت لبوتين يمكننا قتله، ليست مشكلة. إما في المحاولة الأولى أو الثانية. لكنّني قلت: لا تفعلوا ذلك".

كما أوضح أن بريغوجين وصل الثلاثاء إلى بيلاروسيا بعد أن تلقى الأخير "ضمانات أمنية" وعد بها بوتين في خطاب ألقاه الاثنين.

ولوكاشينكو حليف بوتين المقرّب، قام بوساطة حاسمة في حل الأزمة توّجت باتفاق يقضي بانتقال بريغوجين ورجاله إلى بيلاروسيا.

وشكر بوتين مراراً لوساطته في إنهاء هذا التمرد الذي شكّل أسوأ ضربة تلقّاها الرئيس الروسي منذ وصوله إلى السلطة قبل عشرين عاماً.