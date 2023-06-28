إزالة 40 حظيرة ماشية عشوائية ومصادرة 54 رأس أغنام

نفّذت أمانة محافظة جدة حملة مكثفة على الأحواش وزرائب الأغنام الواقعة في نطاقي بريمان والمليساء التي أسفرت عن إزالة 40 من الحظائر.

وتم ضبط العديد من المخالفات الصحية والبيئية، فيما يأتي ذلك استمرارًا لجهودها في أعمال الرقابة لمنع المخالفات وتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وأوضح مدير إدارة المسالخ وأسواق النفع العام رائد المطيري، أن الفرق الرقابية بمشاركة بلدية المليساء الفرعية نفذت جولات ميدانية رصدت خلالها مسالخ عشوائية داخل أحواش شعبية بأحياء الخمرة تديرها عمالة مخالفة تقوم بذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات النظافة ولا تتبع وسائل السلامة الصحية الذبح، وجرى على إثر ذلك التحفظ على 54 رأسًا من الأغنام.

وفي ذات السياق أزالت الفِرق الرقابية في بلدية بريمان الفرعية 40 حظيرة أغنام عشوائية، ضمن نطاقها وذلك في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.