استشاري قلب يوجه نصيحة مهمة لمرضى الضغط والكوليسترول.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة في العيد

وجه استشاري القلب وقسطرة الشرايين نصيحة مهمة لمرضي القلب والضغط وارتفاع الكوليسترول ومن لديه جلطات سابقة.

وقال "النمر" في تغريدة على "تويتر"، :"استمتع بالعيد ولكن ابتعد عن الأطعمة عالية الكوليسترول، مثل الكبد، الكلى ،المخ، شوربة الحوايا (الكرشة والأمعاء) لأنها عالية الدهون الثلاثية والكوليسترول وعالية البيورين الذي يسبب النقرس.

و في تغريدة سابقة ، حذر "النمر" من أن الإكثار من تناول اللحوم يؤدي إلى:

1 - رفع مستوى الدهون الثلاثية.

2 - رفع من الكوليسترول.

٣. رفع ملح اليوريك في الدم.

٤ - يزيد من هجمات النقرس في المفاصل.

٥ - يزيد الوزن.