شاهد.. ماذا فعل جندي من قوات الأمن مع حاج يعاني ارتفاع درجات الحرارة؟

في موقف انساني ليس مستغربا من قبل قوات أمن الحج، قام جندي بالتهوية على حاج مسن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، حيث لجأ الجندي إلى قطعة كرتون من أجل التهوية على الحاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

على جانب آخر، أنهى حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رمي جمرة العقبة، اتباعا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مهللين مكبرين تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور.

وكان حجاج البرنامج قد منَّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأكبر من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة" تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب، لينعم الحجاج بكل التسهيلات والخدمات المقدمة، معربين عن شكرهم ودعائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من خدمات جليلة وعظيمة للحجاج.