طبيب باطنة يوجه تحذيراً لمرضى الضغط بشأن «أكل الكبدة»

وجه الدكتور عبد الله الذيابي، استشاري أمراض الباطنة والمناظير، تحذيراً لمرضى القلب وضغط الدم بشأن تناول «الكبدة».

وقال «الذيابي» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «تحتوي الكبدة على نسبة مرتفعة من الكولسترول، ولمن يعانون من ارتفاع الكولسترول وأمراض القلب والضغط، ينصح بالتقليل من تناولها».

وأشار إلى أن «الكبدة» تعد من الأطعمة الغنية بفيتامين «أ»، الذي يتوافر في العديد من الأطعمة الأخرى منها: الورقيات الخضراء، وصفار البيض.

ونبه إلى أن «الكبدة» السليمة لونها من الخارج واحد وغير فاتح، وسطحها لامع ناعم وغير خشن، وتكون خالية من البقع، ومن الداخل خالية من التكيسات والحويصلات والعقد الداكنة.