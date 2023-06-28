في أول أيام عيد الأضحى.. السويد تسمح بإحراق مصحف خارج مسجد ستوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خلالها، وذلك خارج مسجد «ستوكهولم» الرئيسي، اليوم الأربعاء، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، جاءت هذه الموافقة بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظراً أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف.

وأصدرت الشرطة السويدية هذا الحظر -الذي رفضته المحكمة بعد ذلك- بعدما أدى تحرك مماثل لحرق المصحف خارج مقر السفارة التركية، في يناير الماضي، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع، رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، مع تعطيل مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.