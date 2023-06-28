يقظة وإنسانية.. شاهد ماذا فعل رجال الأمن مع حاجة تعرضت للإغماء؟

في مشهد يعكس يقظة كبيرة وإنسانية لا محدودة، سارع عدد من رجال الأمن إلى نجدة حاجة تعرضت للإغماء أثناء أداء المناسك.

وأظهر فيديو نشرته قناة «الإخبارية»، سقوط حاجة وتعرضها لإغماءة سريعة، فأسرع 4 من رجال الأمن نحوها بسرعة بالغة وأحاطوا بها، ثم ساعدوها على الوقوف والجلوس على كرسي متحرك جيء به إليها خصيصاً.

ولاقى مقطع الفيديو إشادات كبيرة من المواطنين، الذين أشادوا بيقظة رجال الأمن، ونشاطهم الدؤوب في خدمة الحجاج وتلبية كل ما يحتاجون إليه، داعين الله أن يوفقهم في مهمتهم ويجزيهم عليه كل خير.