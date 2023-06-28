لضيوف الرحمن.. «الأرصاد» يكشف موعد «ذروة ارتفاع الحرارة» اليوم

وجه المركز الوطني للأرصاد تحذيراً للحجاج بشأن «ذروة ارتفاع درجات الحرارة».

وذكر «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة، اليوم، ستكون من 12:00 ظهراً إلى 3:00 مساءً.

وشدد المركز على ضرورة تجنّب البقاء في الأماكن المفتوحة وقت الذروة، والحرص على استخدام المظلة، وشرب كمية كبيرة من المياه.

كما نبه إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومتابعة نشرات الطقس، لاختيار الوقت المناسب لأداء النسك.

وكان المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس في أول أيام عيد الأضحى المبارك، قد توقع طقساً حاراً على مكة المكرمة و المشاعر المقدسة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.