«الصحة»: تقديم خدمات علاجية لأكثر من 111 ألف حاج.. وتسجيل 3 حالات ولادة

أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 111 ألف و761 حاجاً وحاجةً، وذلك منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى أمس الموافق التاسع من شهر ذي الحجة 1444 هـ.

وذكرت «الصحة» أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، عبر تقديم المستشفيات مجموعة من الخدمات، من بينها إجراء 48 عملية قلب مفتوح، و 776 قسطرة قلبية، و1446 عملية غسيل كلوي، و 55 عملية مناظير، مع دخول 2548 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتسجيل 3 حالات ولادة.

وشاركت «الصحة الافتراضية» ببعض الخدمات، وبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الصحية الافتراضية 3573 مستفيدًا.

وجهزت الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، وبلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريرًا.

وبلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريراً، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً، وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 32 ألف ممارس.

كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر «منى».