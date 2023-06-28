في أول أيام العيد.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 17 مصلياً من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينياً خلال اقتحامها للمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على الفلسطينيين في باحاته، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس بأن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى، واعتقلت 17 مصلياً، من بينهم 12 قاصراً، بعد أن نكلت بهم، وعبثت بمحتويات المسجد، في انتهاك فاضح لحرية العبادة وحرمة المقدسات.

وأضاف المركز في بيان أن نحو ١٠٠ ألف فلسطيني تمكنوا من الوصول إلى المسجد الأقصى، وأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، على الرغم من إجراءات الاحتلال المشددة المفروضة على مداخل مدينة القدس.