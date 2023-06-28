مفاجأة.. #ميسي يدرس الاعتزال الدولي لمدة عام واحد

كشفت بعض التقارير عن رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الحصول على راحة من المشاركات الدولية لمدة عام.

وقالت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية ونقلا عن تقارير أرجنتينية إن ميسي طلب إجازة لمدة عام بينما تستعد عائلته للتكيف مع الحياة في الولايات المتحدة، حيث لعب ميسي كامل مسيرته في أوروبا مع برشلونة وباريس سان جيرمان، ويستعد الآن للانتقال إلى قارة جديدة ويرغب في التكيف على أجواء الولايات المتحدة هو وعائلته.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي تحدث بالفعل إلى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين حول استراحة محتملة، وعلى الرغم من أنها كانت مفاجأة للمدرب الأرجنتيني واتحاد كرة القدم في بلاده، فمن المتوقع أن يوافقوا على طلب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات.