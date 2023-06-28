قرار جديد من رابطة #الدوري_الإسباني لسياسة اللعب النظيف

كشفت بعض التقارير عن اتخاذ رابطة الدوري الإسباني قرارًا فيما يتعلق باللعب المالي النظيف في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية رابطة الدورى الإسبانى اتخذت قرار تخفيف قيود اللعب المالي النظيف بإفساح المجال للأندية بهامش أكبر لحد الرواتب عند مُغادرة اللاعبين من نسبة 40% إلى نسبة 50%.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار سوف يخفف قيود عديدة على الأندية بعمليات تسجيل اللاعبين.

قوانين اللعب النظيف، وتعرف أيضا بقوانين النزاهة المالية، هي مجموعة من اللوائح التي يفرضها روابط الدوريات الأوروبية، وتهدف لسداد الأندية الديون التي تتكبدها، مما يؤدي بها على المدى الطويل إلى اكتفاء ذاتي مالي، بجانب فرض تكافؤ الفرص.