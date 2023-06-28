«كمامة وبخاخات».. نصائح طبية للحجاج من مرضى الجهاز التنفسي

شدد استشاري أمراض الجهاز التنفسي واضطرابات النوم في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فارس الحجيلي، على أهمية التزام الحجاج بارتداء الكمامة خاصة في الأماكن المزدحمة، وأخذ البخاخات الوقائية لمرضى الربو الشعبي والسدة الرؤية، والتوجه إلى أقرب مركز لرعاية الحجاج حال شعر الحاج بأي أعراض مرضية مثل زيادة في السعال أو صعوبة في التنفس.

وأوصى رئيس قسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب في جامعة جدة، الدكتور معتصم محمد عمر جاوي، الحجاج بتجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس، وأخذ كامل الاحتياطات لتجنب التعرض إلى الغبار، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتادة، حال تعرض أحد الحجاج لأي من أعراض التهابات الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، والتوجه لمراكز الرعاية في حال عدم تحسن أو زيادة في الأعراض، كذلك الإكثار من شرب السوائل للحفاظ على الصحة، ووضع الكمامة دائمًا للوقاية الشخصية من انتقال الأمراض وأيضًا لوقاية الآخرين، متمنيًا لضيوف الرحمن حجًا مقبولًا وسعيًا مشكورًا.