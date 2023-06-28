مفاجأة.. صاحب فعالية «حرق القرآن» في السويد من دولة عربية

توصلت «الوئام» إلى هوية الشاب الذي صرحت له الشرطة السويدية بتنظيم فعالية لـ«حرق نسخة من المصحف الشريف»، أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى، وكانت المفاجأة أنه من إحدى الدول العربية.

وتبين أن الشخص الذي تقدم بهذا الطلب وتمت الموافقة عليه والتصريح له بتنظيم الفعالية، هو شاب عراقي يحمل الجنسية السويدية يدعى «سلوان موميكا»، يبلغ من العمر 37 عاماً.

وكتب «موميكا» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم، وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن.. سأمزّق المصحف وأحرقه».

ويصف الشاب العراقي نفسه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه «ملحد وعلماني وليبرالي»، ونشر عبرها العديد من مقاطع الفيديو المسيئة للقرآن الكريم، من بينها فيديو يضع «لحم خنزير» فوق نسخة من المصحف.

وأعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خلالها، وذلك خارج مسجد «ستوكهولم» الرئيسي، اليوم الأربعاء، تزامناً مع أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، جاءت هذه الموافقة بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظراً أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصحف.

وأصدرت الشرطة السويدية هذا الحظر -الذي رفضته المحكمة بعد ذلك- بعدما أدى تحرك مماثل لحرق المصحف خارج مقر السفارة التركية، في يناير الماضي، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع، رافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، مع تعطيل مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.