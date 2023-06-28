الأهلي يبدأ المفاوضات لضم نجم #برشلونة.. صفقة من العيار الثقيل

كشفت بعض التقارير عن رغبة نادي الأهلي في التعاقد مع فرانك كيسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

بحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتيك" البريطاني، فإن الأهلي، العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بدأ محادثاته مع كيسي بخصوص التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار الموقع إلى أن الأهلي عرض على كيسي ضعف راتبه الحالي مع برشلونة، غير أن اللاعب الإيفواري طلب الحصول على مبلغ أكبر، ويبدو أن النادي السعودي مستعد للموافقة على طلبه.

وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة يسعى للحصول على 30 مليون يورو مقابل بيع كيسي، الذي انضم للفريق في صيف 2022 مجانا قادما من ميلان.