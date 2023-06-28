مفاجأة.. #ماتيو_لاهوز الحكم الشهير مرشح للتواجد في #دوري_روشن

كشفت بعض التقارير عن تلقي ماتيو لاهوز الحكم العالمي الشهير بعض الاتصالات للتواجد في دوري روشن في الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن لجنة الحكام ترغب في التعاقد مع ماتيو لاهوز ليُدير بعض المباريات في دوري روشن، وكذلك ليكون في اللجنة التحكيمية من أجل تطوير الحكام.

وأضافت "ريليفو" في تقريرها، أن لاهوز يدرس العرض السعودي، بالرغم من أن المقربين منه يعرفون أن من الصعب عليه قبوله، إلا إذا حدث تغير في رأيه خلال الأسابيع المقبلة.

وسبق وأدار ماتيو لاهوز كلاسيكو الاتحاد والنصر، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من دوري روشن في الموسم المنقضي، على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بـ جدة.