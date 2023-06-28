6 آلاف عنصر… بوتين يتحرك لإحكام السيطرة على إمبراطورية “فاغنر” في إفريقيا و3 دول عربية

لا تزال آثار محاولة قوات "فاغنر" غير النظامية التمرد على النظام الروسي، تشغل الرئيس فلاديمير بوتين، الذي بدأ التحرك من أجل "السيطرة على إمبراطورية فاغنر في أفريقيا"، وفق نقرير نشرته صحيفة"وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم، أن "بوتين" أرسل مبعوثين إلى "إفريقيا وسوريا" من أجل "السيطرة على إمبراطورية فاغنر".

وأشار التقرير إلى وجود تقديرات استخباراتية تشير إلى انتشار 6 ألاف عنصر من "فاغنر" في كل من سوريا وأفريقيا، خاصة فى ليبيا والسودان.

وأوضحت الصحيفة أن مقاتلي "فاغنر" في سوريا امتثلوا لـ"تعليمات" بالتوجه إلى قاعدة في اللاذقية، بينما حث مبعوث روسي سوريا على منع مغادرة قوات "فاغنر"، دون تنسيق مع موسكو.

كذلك طلبت موسكو من مقاتلي "فاغنر" في مالي بالبقاء في مواقعهم أو مواجهة العقاب.

وأضافت الصحيفة أن "بوتين" سعى لطمأنة سوريا ودول أفريقية باستمرار التعاون بعد تمرد "فاغنر"، ناقلة عن مسؤولين أميركيين القول إن "واشنطن تمتلك فرصة للتحرك في أفريقيا بعد تمرد فاغنر".

وقبل ساعات، أصدرت الرئاسة الروسية بياناً، أكدت فيه أن "موسكو ليست لها علاقة بأنشطة فاغنر في أفريقيا".

وفي تقرير ثاني، كشف مسؤولون غربيون أن قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، كان يخطط لأسر قادة المؤسسة العسكرية الروسية مثل وزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، خلال تمرده الأخير.

وقال المسؤولون لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "بريغوجين" بدأ في تنفيذ مخططه بشكل أسرع، بعدما كشفت وكالة الاستخبارات المحلية مساعيه.

وربما كان بدء مخططه بشكل مبكر أحد عوامل فشل التمرد الذي استمر لمدة 36 ساعة، إذ أنهى "بريغوجين" مسيرته المسلحة نحو موسكو، التي لم تواجه أي مقاومة تذكر، بحسب الصحيفة.