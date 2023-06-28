“التجارة”: توفير أكثر من 72 مليونًا سلعة تموينية للحجاج في “منى”

أكدت وزارة التجارة وجود وفرة في المواد الغذائية والتموينية تلبي احتياج ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، مشيرة إلى تصعيد أكثر من 72 مليونًا و446 ألف سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل إمداد تمويني تحمل أكثر من 39 مليونًا و867 ألف عبوة مرطبات من الألبان والعصائر، وأكثر من 14 مليونًا و283 ألف سلعة مخبوزات، وأكثر من 710 آلاف وجبة جاهزة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليونًا و251 ألف عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.

وأسهمت 700 شاحنة نقل ترددي في زيادة حجم الوفرة التموينية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة.

كما تواصل الفرق الرقابية للوزارة أداء مهامها في زيارة منافذ البيع، والتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية للحجاج، بالإضافة إلى متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في مشعر منى للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.