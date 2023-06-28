الهلال و #النصر يتنافسان على ضم #محمد_صلاح

كشفت بعض التقارير عن رغبة أكثر من نادي بدوري روشن في التعاقد مع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وكشف رودي جاليتي الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عبر حسابه على تويتر، عن أن فريقي الهلال والنصر ، هما الناديان اللذان أظهرا حتى الآن الاهتمام الأكبر بالتعاقد مع محمد صلاح.

وأشار إلى أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ممتد حتى عام 2025، لكن مازالت هناك تطورات بشأن وضع النجم المصري مع ليفربول.

وذكرت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن محمد صلاح قد أبلغ مسؤولي ليفربول، برغبته في الاستمرار داخل صفوف الريدز، وعدم الانتقال لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي خلال الصيف الجاري.