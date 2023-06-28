زلة لسان جديدة.. بايدن عن “تمرد فاغنر”: “من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في العراق”

واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن السقوط في زلات اللسان، ورد على سؤال حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها روسيا من تمرد لقوات "فاغنر" غير النظامية، بأن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخسر الحرب في العراق".

وقال"بايدن"، في تصريحات لقنوات تلفزيونية ووسائل إعلام أمريكية، حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها روسيا، وإذا ما ساهمت في إضعاف الرئيس "بوتين": "من الصعب قول ذلك، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق".

ويعتبر هذا التصريح حلقة جديدة في مسلسل طويل لزلات لسان وقع فيها "بايدن"، ونقلتها عدسات الكاميرات على الهواء مباشرة، إلى جانب مشاهد مصافحته الهواء، وتعثره وسقوطه أكثر من مرة.

وأثارت هذه المشاهد الكثير من التساؤلات حول إمكانية تراجع الحزب الديموقراطي عن دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وترشيح شخص آخر بدلاً منه، في ظل سنه الكبير.

ونجحت الوساطة البيلاروسية في إيقاف تمرد يفغيني بريغوجين، قائد ومؤسس قوات "فاغنر"، وسحب الأخير هذه القوات ومنعهم من التحرك إلى العاصمة الروسية موسكو.