الأخبار المحلية

الداخلية: اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح .

28 يونيو 2023 · < 1 minute

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر بنجاح.