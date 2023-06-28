“الشؤون الإسلامية”: تقديم 24.498.504 خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بأمانة التوعية الإسلامية نجاح المرحلة الأولى من أعمال التوعية الإسلامية التي تنفذها أمانة التوعية الإسلامية بالوزارة خلال موسم حج العام الحالي.
وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة محسن بن سيف الحارثي، أن الأعمال قدّمت منذ بدء الموسم وحتى اليوم، 24.498.504 خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن في مواقع مختلفة بمنطقة المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية والمنافذ، استفاد منها 15.000.000 حاجّ وحاجّة، وبلغ عدد ساعات العمل التي قدّمها الدعاة المشاركون في أعمال الحج 128.900 ساعة.
وذكر أن المرحلة الأولى تضمنت أعمال التوعية الإسلامية بالحج وتقديم الخدمات في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية واستقبال الحجاج بالمطارات والمنافذ والمواقيت ومساجدها وغيرها، وتلمّس حاجاتهم الشرعية التي تعينهم على أداء المناسك على هدي الكتاب والسنة وبيسر وسهولة واطمئنان.