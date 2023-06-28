“الشؤون الإسلامية”: تقديم 24.498.504 خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة محسن بن سيف الحارثي، أن الأعمال قدّمت منذ بدء الموسم وحتى اليوم، 24.498.504 خدمة دعوية توعوية لضيوف الرحمن في مواقع مختلفة بمنطقة المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية والمنافذ، استفاد منها 15.000.000 حاجّ وحاجّة، وبلغ عدد ساعات العمل التي قدّمها الدعاة المشاركون في أعمال الحج 128.900 ساعة.