عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة

تابع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة.

واطلع خلال الزيارة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التحليلات المتقدمة للبيانات وفي منظومة كاميرات المراقبة في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، ودورها في متابعة ضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسكهم في حج آمن وذكي، وآلية تلقي البلاغات ومعالجتها بعدة لغات عبر نظام آلي متطور على مدار 24 ساعة.

ووقف على منصات الجهات الأمنية والحكومية التي تعمل بالمركز في منظومة واحدة وفق أحدث الممارسات العالمية.

رافقه نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.