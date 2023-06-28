“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد 311 ميجاوات.. واستقرار كامل للخدمة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخدمة الكهربائية في مشعر "منى" أول أيام عيد الأضحى المبارك لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة على الشبكة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة.

وبينت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة، وقيادة سمو وزير الطاقة تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة أول أيام العيد في منى بلغت 311 ميجاوات.