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“السعودية للكهرباء”: أحمال يوم العيد 311 ميجاوات.. واستقرار كامل للخدمة

28 يونيو 2023 · < 1 minute

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن الخدمة الكهربائية في مشعر "منى" أول أيام عيد الأضحى المبارك لم تسجل أي انقطاعات مؤثرة على الشبكة، رغم ارتفاع الأحمال مقارنة بالعام الماضي، مشددة على موثوقية الخدمة الكهربائية وجاهزية فرق العمليات بالشركة ومراقبتها أداء الشبكة على مدار الساعة.
وبينت أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، بمتابعة وإشراف منظومة الطاقة، وقيادة سمو وزير الطاقة تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة أول أيام العيد في منى بلغت 311 ميجاوات.