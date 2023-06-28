ويفا يقرر تغيير إسم بطولة #دوري_المؤتمر_الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير مسمى دوري المؤتمر الأوروبي إلى دوري المؤتمر في الفترة المقبلة.

وقال بيان اليويفا:"وجدت الأبحاث التي أجريت بين المشجعين وكذلك الشركاء التجاريين أن إزالة كلمة الأوروبي من اسم مسابقة دوري المؤتمر، سيمكن من مزيد من التطوير كمنافسة قائمة بذاتها وقد تمت الموافقة على هذا التغيير المقترح من قبل اللجنة التنفيذية لليويفا، سيكون ساري المفعول في الدورة الجديدة ، اعتبارًا من موسم 2024-25".

وأضاف:"سيستمر دوري المؤتمر الأوروبي جبنا إلى جنب مع بطولة الدوري الأوروبي، في تقديم كرة القدم ليلة الخميس للجماهير في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، وسيبقى الرابط القوي بين المسابقات في مكانه حيث ستظل كلتا هويتي العلامة التجارية قريبين جدًا ، وسيستمر بيع كلتا المسابقتين لشركاء البث والجهات الراعية معًا".