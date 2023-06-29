«الصحة»: زيادة مطردة في أعداد الإصابات بـ«الإجهاد الحراري» بين الحجاج

واصلت وزارة الصحة تحذيراتها المستمرة لحجاج بيت الله الحرام بعدم التخلي عن استخدام المظلة الشمسية طوال فترة النهار، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، والحرص على عدم إجهاد النفس بكثرة الحركة دون ضرورة، وعدم الوقوف فترات طويلة في قوائم الانتظار؛ تجنبًا لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضحت «الصحة» أن مراكز الإجهاد الحراري بجميع المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تشهد زيادة مطردة في أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، وصلت حتى هذا اليوم إلى 1098 إصابة ناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة من الوزارة منذ وقت مبكر، خاصة أن هذا الموسم يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.