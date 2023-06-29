قائد “فاغنر”: “لم نهدف للإطاحة بالرئيس بوتين أو الحكومة الروسية.. واكتفينا بعرض قواتنا”

كشف يفغيني بريغوجين، قائد قوات «فاغنر» غير النظامية، عن تفاصيل تحرك المجموعة إلى العاصمة الروسية موسكو، في إطار تمرده على النظام بقيادة فيلادمير بوتين.

وقال قائد «فاغنر» في تصريحات: «قافلتنا إلى موسكو قطعت 780 كم، ولم نقتل أي جندي على الأرض»، مشيراً إلى أن المجموعة «توقفت عن التمرد» حينما «تأكدنا أن الكثير من الدماء ستُراق».

وأضاف: «اكتفينا بعرض قواتنا، ولم نكن نهدف للإطاحة بالحكومة أو الرئيس بوتين»، مشيراً إلى أن المجموعة أغلقت جميع المباني والمقار العسكرية أثناء التوجه إلى موسكو.

وواصل قائد «فاغنر»: «30 من قواتنا قتلوا وأصيب آخرون بعد التعرض لضربة صاروخية أثناء التوجه لموسكو».

وشدد على أن «قواتنا تعتبر الأكثر خبرة في روسيا وقد تكون الأكثر في العالم»، كاشفاً أن «عدد من وقع عقوداً مع وزارة الدفاع الروسية من مقاتلينا لا يتعدى 2%».

وأتم «رئيس بيلاروسيا تعاون معنا واقترح إيجاد حل لعمل مجموعتنا في المستقبل».