الخامس آسيوياً وعربياً.. “الأخضر” يتقدم في تصنيف “فيفا”

احتل المنتخب السعودي لكرة القدم المركز الـ53 عالمياً، في تصنيف شهر يونيو الصادر عن الاتحاد الدولي «فيفا»، ليتقدم بذلك مركزاً واحداً عن تصنيف شهر مايو الماضي.

وجاء "الأخضر" في المرتبة الخامسة على مستوى قارة آسيا، خلف كل من اليابان وإيران واستراليا وكوريا الجنوبية، وكذلك الخامسة على المستوى العربي، بعد كل من المغرب وتونس والجزائر ومصر.

واحتفظ منتخب الأرجنتين بصدارة التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات، لتسيطر بطل مونديال 2022 بذلك على صدارة تصنيف "فيفا" للمنتخبات للشهر الثالث على التوالي، قبل كل من فرنسا والبرازيل صاحبتي المركزين الثاني والثالث.

وقفز منتخب إنجلترا إلى المركز الرابع، بينما تراجعت بلجيكا إلى المركز الخامس، ثم كرواتيا سادساً، وهولندا سابعاً.

واحتفظت منتخبات إيطاليا والبرتغال وإسبانيا بالمراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي.

وتتواجد منتخبات عربية أخرى ضمن الـ100 الأوائل، وهي قطر (58)، والعراق (70)، والإمارات (72)، وعمان (73)، والأردن (82)، والبحرين (86)، وسوريا (94)، وفلسطين (96)، وموريتانيا (99(.